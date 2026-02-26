Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:26

В Испании грузовик переехал минивэн с семьей туристов

В Испании туристка из Британии погибла в аварии на глазах у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Испании в результате чудовищной аварии погибла 42-летняя гражданка Великобритании, отдыхавшая с семьей, сообщает The Sun. Трагедия произошла на автомагистрали в муниципалитете Тотана на юге страны на глазах у детей.

Женщина ехала в минивэне вместе с мужем и двумя детьми, когда в их автомобиль врезался грузовик. От удара одного из пассажиров выбросило на дорогу. Мать погибла на месте, а ее 40-летний муж, 18-летний сын и семилетняя дочь получили серьезные травмы.

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка, правая полоса автомагистрали была полностью перекрыта. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в Воронежской области на трассе Р-298 столкнулись Kia Ceed и грузовик DAF. Водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте. Полиция выясняет обстоятельства аварии, рассматривая версию о выезде на встречную полосу.

До этого в Колорадо более 30 автомобилей попали в массовое ДТП из-за сильного ветра. Четыре человека погибли, 29 пострадали. В аварию попал пикап с козами, четыре животных погибли, 28 спаслись.

