В Испании грузовик переехал минивэн с семьей туристов В Испании туристка из Британии погибла в аварии на глазах у детей

В Испании в результате чудовищной аварии погибла 42-летняя гражданка Великобритании, отдыхавшая с семьей, сообщает The Sun. Трагедия произошла на автомагистрали в муниципалитете Тотана на юге страны на глазах у детей.

Женщина ехала в минивэне вместе с мужем и двумя детьми, когда в их автомобиль врезался грузовик. От удара одного из пассажиров выбросило на дорогу. Мать погибла на месте, а ее 40-летний муж, 18-летний сын и семилетняя дочь получили серьезные травмы.

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка, правая полоса автомагистрали была полностью перекрыта. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

