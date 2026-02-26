Евросоюз превратился в «коллектив умалишенных», неспособных трезво оценить реальность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, таким образом она прокомментировала призыв главы дипслужбы ЕС Каи Каллас требовать сокращения армии России.

Складывается ощущение о том, что, действительно, мы имеем дело с коллективом умалишенных. Каллас несет чушь несусветную. Не соответствующую не то, что представлениям об этом мире, а вообще не соответствующую тому, что она бы увидела, выглянув из окна, — заявила Захарова.

По ее словам, Каллас нужно «посмотреть на карту РФ и задать себе вопрос, как она может призывать Россию к сокращению войск на российской территории». Она также напомнила, что РФ граничит не только с ЕС, но и сл странами азиатского региона, у которых не возникают такие «требования».

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее мнению, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. Захарова в свою очередь отметила, что список требований ЕС к РФ ждет незавидная участь.