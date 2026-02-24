Зимняя Олимпиада — 2026
«Как в 1945»: Медведев ответил «белокурой крысе» из ЕС на угрозы бойцам СВО

Медведев сообщил Каллас, что участникам СВО не нужна виза для поездок в Европу

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бойцов СВО не страшат угрозы главы евродипломатии Каи Каллас закрыть им въезд в Шенгенскую зону, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он с сарказмом добавил, что они смогут въехать туда без виз, если захотят, «как в 1945 году».

Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году, — написал Медведев.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что русофобия и агрессия со стороны Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен связаны с отсутствием у них образования и культуры. По ее словам, эта проблема может привести к серьезным последствиям в мире.

До этого Медведев обратил внимание на дипломатическую изоляцию Каллас. Он отметил, что с ней не стремятся иметь дело ни европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио. По словам Медведева, любые действия Каллас выглядят нелепо на фоне отсутствия реальных контактов с ключевыми мировыми игроками.

