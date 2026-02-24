«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих

Иностранные наемники готовы сдать позиции Вооруженных сил Украины за денежное вознаграждение и покинуть зону боевых действий, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, первоначальный идеологический состав таких формирований практически полностью уничтожен или бежал, уступив место людям, мотивированным исключительно финансовой выгодой.

Думаю, что это показательный момент, [что наемники ВСУ готовы сдать РФ украинские позиции за деньги]. Те идейные нацики, которые были в самом начале, исчезли, сбежали или были уничтожены, нейтрализованы. Остальные — это люди, которые пришли зарабатывать. Им все равно, кто им заплатит. В криптовалюте совершать выплаты для них лучше всего, нежели в долларах, евро, которые могут быть и фальшивыми. Им все равно, как зарабатывать, лишь бы получить деньги и сбежать. Их интересует только заработок, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций. Помимо желания заработать, иностранцы все чаще просят помощи в возвращении на родину, а также юридической поддержки и связи с консульствами.