Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:20

«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих

Военэксперт Дандыкин: наемники готовы сдать позиции ВСУ за деньги и сбежать

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные наемники готовы сдать позиции Вооруженных сил Украины за денежное вознаграждение и покинуть зону боевых действий, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, первоначальный идеологический состав таких формирований практически полностью уничтожен или бежал, уступив место людям, мотивированным исключительно финансовой выгодой.

Думаю, что это показательный момент, [что наемники ВСУ готовы сдать РФ украинские позиции за деньги]. Те идейные нацики, которые были в самом начале, исчезли, сбежали или были уничтожены, нейтрализованы. Остальные — это люди, которые пришли зарабатывать. Им все равно, кто им заплатит. В криптовалюте совершать выплаты для них лучше всего, нежели в долларах, евро, которые могут быть и фальшивыми. Им все равно, как зарабатывать, лишь бы получить деньги и сбежать. Их интересует только заработок, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры фиксируют растущее число обращений от иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Некоторые из них готовы передавать координаты украинских позиций. Помимо желания заработать, иностранцы все чаще просят помощи в возвращении на родину, а также юридической поддержки и связи с консульствами.

ВСУ
наемники
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Названы последствия возможного признания Telegram экстремистским
Дугин поставил точку в споре, является ли Трамп партнером России
Раскрыт возможный доход Галкина от концерта в Барселоне
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.