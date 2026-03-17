Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела против Моргенштерна РИА Новости: 2 апреля в Москве начнется заочный суд над Моргенштерном

Суд в Москве 2 апреля начнет заочное рассмотрение уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости. Артиста обвиняют в систематическом уклонении от обязанностей, наложенных статусом иностранного агента.

По версии следствия, музыкант продолжал публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки, несмотря на то что в течение года его уже дважды привлекали за это к административной ответственности.

Предстоящее судебное заседание пройдет в одном из столичных участков, при этом личное присутствие обвиняемого не требуется. Согласно российскому законодательству, за повторное нарушение правил деятельности иноагента предусмотрено серьезное наказание — вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что рэпер приостановил сольную концертную деятельность и значительно сузил географию частных выступлений. Telegram-канал Mash сообщил, что причиной такого поведения стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков.