17 марта 2026 в 09:40

Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела против Моргенштерна

РИА Новости: 2 апреля в Москве начнется заочный суд над Моргенштерном

Алишер Моргенштерн Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Суд в Москве 2 апреля начнет заочное рассмотрение уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости. Артиста обвиняют в систематическом уклонении от обязанностей, наложенных статусом иностранного агента.

По версии следствия, музыкант продолжал публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки, несмотря на то что в течение года его уже дважды привлекали за это к административной ответственности.

Предстоящее судебное заседание пройдет в одном из столичных участков, при этом личное присутствие обвиняемого не требуется. Согласно российскому законодательству, за повторное нарушение правил деятельности иноагента предусмотрено серьезное наказание — вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что рэпер приостановил сольную концертную деятельность и значительно сузил географию частных выступлений. Telegram-канал Mash сообщил, что причиной такого поведения стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 17 марта: сбои, полная блокировка
Овчинский: в Гольяново появится новый дом по реновации
Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
