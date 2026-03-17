17 марта 2026 в 09:42

Киберполиция засекла оператора сим-бокса, проводившего мошеннические звонки

В Северной Осетии задержали проводившего массовые мошеннические звонки оператора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Северной Осетии полиция задержала участника организованной группировки, который обеспечивал техническую возможность для массовых мошеннических звонков, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Злоумышленник был задержан во Владикавказе, куда прибыл из Крыма для настройки оборудования.

Североосетинские киберполицейские совместно с УФСБ России по РСО — Алания пресекли деятельность участника организованной преступной группы, занимавшегося незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Задержан житель Крыма 2004 года рождения, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2026 года молодой человек подключился к работе преступной группы в качестве оператора терминала пропуска трафика (сим-бокса). Выполняя указания куратора, он выехал из Симферополя во Владикавказ, где получил комплект телекоммуникационного оборудования.

Задержанный организовал пропуск трафика, что позволяло сообщникам совершать звонки без идентификации абонента. Это техническое решение использовалось для мошеннических звонков. За выполненную работу он получал деньги.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Фигуранта подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в составе организованной группы. Он уже арестован и находится в СИЗО.

Ранее сотрудники полиции Москвы накрыли кол-центр для мошенников. Работу центра поддерживали двое 19-летних парней, они следили за GSM-шлюзами и меняли сим-карты. Оба юноши были задержаны.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

