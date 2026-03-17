Киберполиция засекла оператора сим-бокса, проводившего мошеннические звонки

В Северной Осетии полиция задержала участника организованной группировки, который обеспечивал техническую возможность для массовых мошеннических звонков, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Злоумышленник был задержан во Владикавказе, куда прибыл из Крыма для настройки оборудования.

Североосетинские киберполицейские совместно с УФСБ России по РСО — Алания пресекли деятельность участника организованной преступной группы, занимавшегося незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Задержан житель Крыма 2004 года рождения, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2026 года молодой человек подключился к работе преступной группы в качестве оператора терминала пропуска трафика (сим-бокса). Выполняя указания куратора, он выехал из Симферополя во Владикавказ, где получил комплект телекоммуникационного оборудования.

Задержанный организовал пропуск трафика, что позволяло сообщникам совершать звонки без идентификации абонента. Это техническое решение использовалось для мошеннических звонков. За выполненную работу он получал деньги.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Фигуранта подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в составе организованной группы. Он уже арестован и находится в СИЗО.

Ранее сотрудники полиции Москвы накрыли кол-центр для мошенников. Работу центра поддерживали двое 19-летних парней, они следили за GSM-шлюзами и меняли сим-карты. Оба юноши были задержаны.