30 апреля 2026 в 17:18

Генерал ответил, как можно предотвратить атаки ВСУ вглубь России

Генерал Попов: ПВО должна работать на малых высотах для защиты РФ от дронов ВСУ

Фото: МО РФ
Системы противовоздушной обороны должны работать на малых высотах, чтобы защитить Россию от украинских беспилотников, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Он также отметил, что удар баллистической ракетой «Орешник» по военным объектам на территории Украины охладит пыл ВСУ.

Может, конечно, [удары «Орешником» и другим более мощным оружием по ВПК Украины повлияют на атаки ВСУ на РФ]. Это их охладит. Нужно усилить систему ПВО в целом. Сегодня малые, предельно малые высоты и сверхмалые высоты недостаточно защищены. Наша система ПВО была заточена на средние и большие высоты. Нужно увеличить количество систем ПВО. Чтобы увеличить количество, надо увеличить армию. У нас сегодня 1,5 млн человек. Из них, наверное, 600–700 тыс. на линии соприкосновения, — сказал Попов.

Генерал добавил, что для расширения Вооруженных сил можно привлекать казачество и добровольцев. По его мнению, можно организовывать профильные кружки для обучения студентов.

Еще 10 или 15 лет назад мои коллеги расчеты проводили и говорили, что около трех миллионов нам нужно. И техника туда пойдет. Они будут комплексно заниматься охраной нижнего воздушного пространства. И подключать акустические, радиолокационные пеленгационные, инфракрасные системы. Просто наблюдателей ставить, которые по периметру государственных границ, по периметру наших больших городов и промышленных центров будут этим заниматься. Соответственно, надо привлечь наше казачество, добровольцев, может быть, ветеранов, студентов, какие-то кружки организовать, — резюмировал Попов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

Софья Якимова
