Губернатор раскрыл, что ВСУ атаковали в Пермском крае ВСУ атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края

Атака БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий на территории Пермского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также опасности нет.

Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет, — сказано в сообщении.

На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о новых взрывах в Перми. В материале сказано, что местные жители слышали не менее двух громких звуков. В Минобороны соответствующую информацию пока не комментировали.

Утром 30 апреля Telegram-канал SHOT сообщил о нескольких взрывах, прозвучавших над Пермью. В материале уточнялось, что силы ПВО отражают воздушную атаку на город. По словам очевидцев, в одном из районов города был виден дым, а сирена воздушной опасности сработала три раза.