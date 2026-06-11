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11 июня 2026 в 10:38

Глава Минтранса раскрыл подробности о дизайне и названии поезда ВСМ

Никитин: дизайн и название поезда ВСМ находятся на финальном согласовании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Дизайн интерьера и название поезда высокоскоростной магистрали находятся на финальном согласовании, заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, в ближайшее время специалисты представят свои предложения.

Участники концессии сейчас это обсуждают и делают фокус-группы с пассажирами. Дизайн интерьера и название сейчас в процессе финального согласования рабочими группами, — отметил Никитин.

Ранее сообщалось, что проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечен финансированием и реализуется по графику. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения, которое предполагает смешанное финансирование.

До этого стало известно, что поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии ВСМ в 2028 году. Никитин допустил, что составы начнут ходить до Казани.

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Россия
Андрей Никитин
Минтранс
ВСМ
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