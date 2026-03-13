Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:02

Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ Москва — Петербург

Глава Минтранса Никитин: проект ВСМ Москва — Петербург реализуется по плану

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечен финансированием и реализуется по графику, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для информационной службы «Вести». По его словам, строительство ведется в рамках концессионного соглашения, которое предполагает смешанное финансирование.

Напомню, это концессия, там есть государственные деньги, есть частные деньги, и частных денег большинство. <...> То есть государство около трети только финансирует. На сегодня средства все есть. Рассчитываем, что все у нас получится так, как мы планировали, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга одобрили снос шести зданий ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) с Москвой. Положительное заключение выдал комитет по охране памятников.

До этого стало известно, что поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году. Составы могут перевести на Казанское направление.

