13 марта 2026 в 12:20

Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Непомнящий: психологические проблемы могут сказаться на игре «Зенита»

Вильмар Барриос (Зенит) и Манфред Угальде (Спартак) Вильмар Барриос (Зенит) и Манфред Угальде (Спартак) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургский «Зенит» является фаворитом матча против московского «Спартака» в центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, у столичного клуба хорошая линии атаки, но при этом футболисты не лучшим образом действуют в защите. Непомнящий считает, что неудачный старт «Зенита» весной связан с психологическими проблемами.

Для меня фаворит в этом матче «Зенит». У «Спартака» неплохая атака, но пока есть проблемы в обороне, как это часто у них бывает. У «Зенита» проблемы с психологией. Футболисты не играют на своем максимальном уровне. Им пока не удается вытащить свой богатый потенциал, пока он совсем не реализуется. Они никак не могут себя пересилить, что нужно сражаться в каждом матче изо всех сил. У «Зенита» высокий уровень мастерства, но не всегда выигрываешь за счет класса, — сказал Непомнящий.

Он отметил, что «Спартак» под руководством нового тренера Хуана Карлоса Карседо играет расслабленно, как и московское «Динамо». По мнению Непомнящего, это главный залог успеха команды в последних двух турах РПЛ.

Сегодняшний «Спартак» играет расслабленно, как и «Динамо». Они спокойны, у них многое получается. Ребят удалось расслабить. В остальном пока все, как было прежде, — добавил Непомнящий.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 14 марта в 16:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 20 туров петербургская команда занимает второе место с 42 очками. «Спартак» идет на шестой позиции с 35 баллами. Главным арбитром центральной встречи 21-го тура «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев.

ФК Зенит
ФК Спартак
РПЛ
футболисты
