Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ. В своем Telegram-канале он отметил, что ровно год назад, 13 марта, российские военные вернули контроль над населенным пунктом.

Ровно год назад, 13 марта, мы получили долгожданную весть — наши воины освободили Суджу. Всех курян поздравляю с годовщиной этого поистине исторического события! — написал глава области.

Хинштейн напомнил, что в августе 2024 года вражеские войска вторглись на курскую землю. Однако эти события показали силу России, которая заключается в единстве и взаимопомощи. В область поступала гуманитарная помощь, со всей страны приезжали волонтеры.

На передовой сражались военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы. Семь месяцев Суджа оставалась главным опорным пунктом противника, но бойцы ВС РФ каждый день реализовывали смелые планы, добавил губернатор.

Особое внимание Хинштейн уделил операции «Поток». Военные и добровольцы провели несколько дней в газовой трубе диаметром менее 1,5 метра. По его словам, аналогов операции в военном прошлом страны нет. Он поблагодарил воинов, благодаря которым на курскую землю пришел мир.

В марте 2025 года бойцы ВС РФ в рамках операции «Поток» использовали газопроводную трубу для внезапного удара по украинским силам. Они прошли более 15 км в тыл противника и вышли в промышленном районе Суджи.