13 декабря 2025 в 08:02

Участник операции «Поток» раскрыл новые подробности маневра в Судже

Командир ВДВ Рубеж: ВСУ были деморализованы, когда ВС РФ вошли в Суджу по трубе

ВС РФ в зоне СВО
Военные Вооруженных сил Украины были деморализованы, когда российские войска вошли в город Суджу в Курской области через газовую трубу, заявил участник операции «Поток», командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Рубеж. По его словам, которые приводит ТАСС, противник находился в панике и пытался сбежать.

В Судже у противника была паника, деморализация, они начали бегать кто куда, все бросать. Ну и мы, соответственно, дожимали их, просто заходили и зачищали. Забрали Суджу. Следующий населенный пункт у нас был Гончаровка. Гончаровку зачистили, Рубанщину, Гоголевку, — поделился Рубеж.

В операции «Поток», которая началась 8 марта в Курской области, участвовали более 800 бойцов. Они прошли 15 км по газопроводу в тыл противника, вышли в промышленном районе Суджи и нанесли внезапный удар по ВСУ.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил первые медали «За вклад в освобождение Курской земли». Награду получили военнослужащие, в том числе участники операции «Поток», волонтеры, члены национальной гвардии, работники сферы оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Россия
командиры
ВДВ
операция Поток
Суджа
