02 января 2026 в 23:25

США вложат $500 млн в военные базы одной страны

Замминистра обороны Томчик: США вложат $500 млн в военные базы в Польше

Цезарий Томчик Цезарий Томчик Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
США выделят $500 млн (больше 35 млрд рублей) на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в социальной сети X. По его словам, правительство Штатов уже одобрило план инвестиций, в свою очередь польские власти обязались тратить $250 млн (больше 19 млрд рублей) ежегодно до 2035 года на американские военные объекты на территории страны.

Правительство Соединенных Штатов Америки одобрило план инвестиций в размере более $500 млн для четырех баз в Польше — в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке, — написал Томчик.

Тем временем выяснилось, что власти Польши планируют призвать около 300 тыс. граждан на военную службу и сборы в 2026 году. Соответствующее распоряжение утвердил совет министров республики. Решение связано с планами по расширению подготовки резервистов и комплектованию различных видов войск. Согласно документу, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тыс. человек. Еще до 200 тыс. граждан направят на различные виды военных учений.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его страна поставила мировой рекорд в привлеченных инвестициях в свою экономику благодаря введенным им торговым пошлинам. Он уточнил, что США превзошли даже Китай.

