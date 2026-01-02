США вложат $500 млн в военные базы одной страны Замминистра обороны Томчик: США вложат $500 млн в военные базы в Польше

США выделят $500 млн (больше 35 млрд рублей) на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в социальной сети X. По его словам, правительство Штатов уже одобрило план инвестиций, в свою очередь польские власти обязались тратить $250 млн (больше 19 млрд рублей) ежегодно до 2035 года на американские военные объекты на территории страны.

Правительство Соединенных Штатов Америки одобрило план инвестиций в размере более $500 млн для четырех баз в Польше — в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке, — написал Томчик.

Тем временем выяснилось, что власти Польши планируют призвать около 300 тыс. граждан на военную службу и сборы в 2026 году. Соответствующее распоряжение утвердил совет министров республики. Решение связано с планами по расширению подготовки резервистов и комплектованию различных видов войск. Согласно документу, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тыс. человек. Еще до 200 тыс. граждан направят на различные виды военных учений.

