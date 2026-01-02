Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:19

Польша готовит массовый призыв на военную службу

Польша планирует призвать около 300 тыс. человек на военную службу

Вооруженные силы Польши Вооруженные силы Польши Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Польши планируют призвать около 300 тыс. граждан на военную службу и сборы в 2026 году, сообщает РИА Новости. Соответствующее распоряжение утвердил совет министров республики. Решение связано с планами по расширению подготовки резервистов и комплектованию различных видов войск.

Согласно документу, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тыс. человек. Еще до 200 тыс. граждан направят на различные виды военных учений. Активный резерв страны планируется пополнить максимум на 8,7 тыс. человек.

Кроме того, до 39 тыс. поляков отправятся на добровольное исполнение базового воинского долга. Войска территориальной обороны, как следует из распоряжения, должны пополнить до 40 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава в 2026 году планирует «завоевать Балтийское море», которое он назвал «польской Балтикой». Также политик обозначил цель по созданию самой мощной армии в Европе.

До этого над территорией Польши были замечены два самолета НАТО, совершавшие круговые полеты на высоте 8–10 километров в районах Люблина и Жешува. По предварительным данным, речь идет о воздушном танкере и самолете дальнего радиолокационного обнаружения.

Польша
призывники
военные
служба
