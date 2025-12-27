Два самолета НАТО заметили над Польшей

Два самолета НАТО совершили круговые полеты в воздушном пространстве Польши, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. По его информации, борты находились в районах Люблина и Жешува и работали на высоте 8–10 километров.

Траектория полетов затрагивает диспетчерские зоны аэропортов, закрытых для гражданской авиации. Речь идет об одном самолете-заправщике и одном борте дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО необоснованно усиливает военную активность вблизи границ Калининградской области. Дипломат назвала бредом высказывания о возможности блокирования региона Альянсом.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин между тем подчеркнул, что западные страны фактически готовятся к военным действиям — они не блефуют. Хренин добавил, что напряженность у границ республики растет, а руководство соседних государств открыто говорит о вооруженных приготовлениях.