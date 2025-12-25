Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:48

МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ

Захарова: НАТО необоснованно наращивает активность у Калининградской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

НАТО необоснованно усиливает военную активность вблизи границ Калининградской области, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала бредом высказывания о возможности блокирования региона Альянсом, передает корреспондент NEWS.ru.

К сожалению, ситуация на Балтике, в регионе остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границы нашей страны, границ Калининградской власти, продолжается необоснованный рост военной активности стран — членов НАТО, — сказала Захарова.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй высказал мнение, что Западу следует отказаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области. По его словам, слово «Калининград» может стать последним, которое произнесут европейские лидеры.

Американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что Россия незамедлительно и жестко ответит в случае ударов НАТО по Калининградской области. Эксперт прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Альянса генерала Кристофера Донахью, который допустил возможность обесточивания региона. Он также отметил, что подобные заявления представителей военного командования западных стран свидетельствуют о стремлении европейских государств к эскалации и намеренном усилении напряженности в отношениях с Россией.

Калининградская область
НАТО
МИД России
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назначил нового посла в Северной Македонии
Назван размер ущерба от действий экс-замгубернатора Ростовской области
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.