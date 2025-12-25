МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ Захарова: НАТО необоснованно наращивает активность у Калининградской области

НАТО необоснованно усиливает военную активность вблизи границ Калининградской области, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала бредом высказывания о возможности блокирования региона Альянсом, передает корреспондент NEWS.ru.

К сожалению, ситуация на Балтике, в регионе остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границы нашей страны, границ Калининградской власти, продолжается необоснованный рост военной активности стран — членов НАТО, — сказала Захарова.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй высказал мнение, что Западу следует отказаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области. По его словам, слово «Калининград» может стать последним, которое произнесут европейские лидеры.

Американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что Россия незамедлительно и жестко ответит в случае ударов НАТО по Калининградской области. Эксперт прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Альянса генерала Кристофера Донахью, который допустил возможность обесточивания региона. Он также отметил, что подобные заявления представителей военного командования западных стран свидетельствуют о стремлении европейских государств к эскалации и намеренном усилении напряженности в отношениях с Россией.