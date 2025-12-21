На Западе призвали воспринять всерьез предупреждение Путина о Калининграде Политик Гэллоуэй предупредил, что РФ серьезно ответит на блокаду Калининграда

Западу следует отказаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области, такое мнение в социальной сети Х высказал британский политик Джордж Гэллоуэй. Таким образом он ответил на слова президента России Владимира Путина о последствиях такого решения. По словам Гэллоуэя, «Калининград» может стать последним словом на устах европейских лидеров.

Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах, — сказал британский политик.

В ходе большой пресс-конференции и прямой линии Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления. По его словам, Москва надеется, что этого не произойдет. При этом любые возможные угрозы Калининградской области, включая блокаду региона, будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

По данным Daily Express, слова Путина о блокаде Калининградской области вызвали панику на Западе. Журналисты отметили, что заявления президента высветили «красные линии» Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом.