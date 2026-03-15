Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА на Москву

Еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ, направлявшийся в сторону российской столицы, был уничтожен силами ПВО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Как уточнил глава города, на место падения фрагментов дрона уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее Собянин заявил о перехвате средствами ПВО еще двух беспилотников Вооруженных сил Украины, целившихся в столицу. Таким образом, за минувшее воскресенье над подступами к Москве было уничтожено 37 вражеских дронов.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили, что за прошедшие 24 часа российские системы ПВО ликвидировали две ракеты «Нептун» производства Украины, 605 дронов самолетного типа, а также 12 реактивных боеприпасов, выпущенных из установок HIMARS.