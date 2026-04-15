Мужчина выиграл картину Пикассо в лотерее за 7,5 тыс. рублей

Ценитель искусства из Парижа Ходара выиграл картину Пикассо за €100 в лотерее

Парижский ценитель искусства выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью более €1 млн (свыше 89,2 млн рублей) в благотворительной лотерее, билет которой стоил всего €100 (7,5 тыс. рублей), сообщает Reuters. 58-летний Ари Ходара заявил, что оставит ее себе.

Как мне проверить, что это не розыгрыш? — сказал Ходара, когда организаторы позвонили ему после жеребьевки в аукционном доме Christie's.

Розыгрыш проводился в третий раз в пользу исследований болезни Альцгеймера. Разыгрывалась картина «Голова женщины» 1941 года с изображением музы и партнера художника Доры Маар. Все 120 тыс. билетов были проданы, организаторы выручили €12 млн (более 1 млрд рублей). Предыдущие два розыгрыша собрали более €10 млн (892,6 млн рублей) на благотворительность.

Ранее москвич выиграл более 33 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа в билете. Мужчина участвовал в конкурсе, где суперприз можно получить через совпадение 12 чисел из 24 или при полном несовпадении.

До этого сообщалось, что лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею. Согласно народным поверьям, ношение лаврового листа «привлекает» деньги. Женщина купила три билета по 60 рублей, в результате один оказался удачным.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

