Мужчина выиграл картину Пикассо в лотерее за 7,5 тыс. рублей Ценитель искусства из Парижа Ходара выиграл картину Пикассо за €100 в лотерее

Парижский ценитель искусства выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью более €1 млн (свыше 89,2 млн рублей) в благотворительной лотерее, билет которой стоил всего €100 (7,5 тыс. рублей), сообщает Reuters. 58-летний Ари Ходара заявил, что оставит ее себе.

Как мне проверить, что это не розыгрыш? — сказал Ходара, когда организаторы позвонили ему после жеребьевки в аукционном доме Christie's.

Розыгрыш проводился в третий раз в пользу исследований болезни Альцгеймера. Разыгрывалась картина «Голова женщины» 1941 года с изображением музы и партнера художника Доры Маар. Все 120 тыс. билетов были проданы, организаторы выручили €12 млн (более 1 млрд рублей). Предыдущие два розыгрыша собрали более €10 млн (892,6 млн рублей) на благотворительность.

