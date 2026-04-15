Москвич разбогател на 33 млн рублей, не угадав числа в лотерейном билете

Москвич выиграл более 33 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа в билете, сообщила РИА Новости пресс-служба «Столото». Мужчина участвовал в конкурсе, где суперприз можно получить через совпадение 12 чисел из 24 или при полном несовпадении.

16 марта 2026 года в государственной лотерее «Все или ничего» был разыгран суперприз — 33,298 млн рублей, — говорится в сообщении.

Победитель планирует потратить деньги на улучшение жилья и покупку автомобиля. Кроме того, он намерен отложить часть выигрыша на образование детей.

Ранее житель Новосибирской области выиграл 7 млн рублей, купив лотерейный билет всего за 20 рублей. Раньше мужчине почти не везло и максимальный выигрыш не превышал 500 рублей, однако в этот раз случайный билет принес ему суперприз. Сам победитель рассказал, что накануне розыгрыша у него было ощущение, что произойдет что-то хорошее.

До этого сообщалось, что лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею. Согласно народным поверьям, ношение лаврового листа «привлекает» деньги. Женщина купила три билета по 60 рублей, в результате один оказался удачным.