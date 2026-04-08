Россиянин потратил 20 рублей и сказочно разбогател

Житель Новосибирской области выиграл 7 млн рублей, купив лотерейный билет всего за 20 рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи». Там рассказали, что раньше мужчине почти не везло и максимальный выигрыш не превышал 500 рублей, однако в этот раз случайный билет принес ему суперприз.

Житель Новосибирской области Эдуард выиграл 7 030 621 рубль в лотерее «Великолепная 8», когда решил в последний раз испытать удачу в играх. <...> В этот раз фортуна оказалась на стороне Эдуарда, и случайный билет за 20 рублей принес ему суперприз, — отметили в компании.

Сам победитель рассказал, что накануне розыгрыша у него было ощущение, что произойдет что-то хорошее. Он также вспомнил сон о выигрыше в лотерею, который теперь считает предвестником удачи. Мужчина уточнил, что сначала приобрел пять билетов, а затем решил взять еще один, который в итоге оказался счастливым. Полученные деньги он планирует направить детям для выплаты ипотеки, а также на путешествие с супругой.

Ранее житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Отца мужчины не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем Хейс участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал.