08 апреля 2026 в 09:37

Россиянин потратил 20 рублей и сказочно разбогател

В Сибири мужчина выиграл 7 млн рублей после покупки дешевого лотерейного билета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Новосибирской области выиграл 7 млн рублей, купив лотерейный билет всего за 20 рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи». Там рассказали, что раньше мужчине почти не везло и максимальный выигрыш не превышал 500 рублей, однако в этот раз случайный билет принес ему суперприз.

Житель Новосибирской области Эдуард выиграл 7 030 621 рубль в лотерее «Великолепная 8», когда решил в последний раз испытать удачу в играх. <...> В этот раз фортуна оказалась на стороне Эдуарда, и случайный билет за 20 рублей принес ему суперприз, — отметили в компании.

Сам победитель рассказал, что накануне розыгрыша у него было ощущение, что произойдет что-то хорошее. Он также вспомнил сон о выигрыше в лотерею, который теперь считает предвестником удачи. Мужчина уточнил, что сначала приобрел пять билетов, а затем решил взять еще один, который в итоге оказался счастливым. Полученные деньги он планирует направить детям для выплаты ипотеки, а также на путешествие с супругой.

Ранее житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Отца мужчины не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем Хейс участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

