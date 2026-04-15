Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, критический момент прошел, сейчас наставница находится в сознании.

Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении, — сказал источник.

Татьяна Тарасова в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за хронических болей в спине и суставах она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Татьяне Тарасовой 79 лет. В 2008 году ее имя было занесено в Зал славы мирового фигурного катания. За долгую карьеру тренер воспитала плеяду олимпийских чемпионов, в числе которых Ирина Роднина, Алексей Ягудин, Марина Климова, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Кроме того, Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой и Мао Асадой, а также с американцами Сашей Коэн, Джонни Вейром и Эваном Лайсачеком.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Россия будет готовиться, несмотря на очередной перенос заседания по возвращению спортсменов на международную арену. 29 марта стало известно, что конгресс Международной федерации конькобежного спорта (ISU) отложил этот вопрос до летнего собрания.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

