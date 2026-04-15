15 апреля 2026 в 14:40

Путин раскрыл причины снижения ВВП

Путин назвал календарные и погодные факторы причинами снижения ВВП

Фото: kremlin.ru
Причинами снижения ВВП с начала года стали календарные и погодные факторы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в январе и феврале было меньше рабочих дней, передает ТАСС.

Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. <…> Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране, — отметил глава государства.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что российская экономика способна расти даже при снижении инвестиционной активности. Он отметил, что в 2025 году ВВП увеличился на 1%, несмотря на падение инвестиций в основной капитал на 2,3%. Зампред ЦБ связал это с мощностями, введенными в 2022–2024 годах.

До этого экономист Николай Головецкий предположил, что Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5% по итогам предстоящего заседания. Он не исключил, что показатель в 15% останется без изменений из-за внешних политических факторов, включая ситуацию на Ближнем Востоке, которая способна повысить инфляционное давление.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
