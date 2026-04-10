В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций

Центробанк: экономика России может расти даже в условиях снижения инвестиций

Российская экономика способна демонстрировать рост даже в период снижения инвестиционной активности, считает зампред Банка России Алексей Заботкин, чьи слова приводит пресс-служба регулятора. Он отметил, что в 2025 году инвестиции в основной капитал в реальном выражении оказались на 2,3% ниже показателей 2024 года, однако ВВП при этом увеличился на 1%.

И все известные мне прогнозы — и Банка России, и правительства, и независимых экспертов — предполагают, что и в этом году ВВП вырастет, — добавил Заботкин.

Как пояснил зампред ЦБ, производственные возможности определяются не сегодняшними инвестициями, а уже введенными мощностями. Он добавил, что объем инвестиций сильно вырос в 2022–2024 годах, поэтому даже с учетом прошлогоднего снижения вложения в основной капитал в 2025 году были на четверть выше, чем в 2021 году, и на треть выше, чем в 2019 году.

Заботкин подчеркнул, что экономика продолжает расти при условии эффективности сделанных инвестиций. Он также обратил внимание, что в 2025 году было много отраслей, где инвестиции выросли, — именно тех, где требуется расширение мощностей в связи со структурным ростом спроса.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что регулятор на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако, по его словам, также не исключено, что Центробанк возьмет паузу.