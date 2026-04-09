Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 07:19

«Будут предложения»: в ЦБ высказались о дальнейшей судьбе ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральный банк России на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, которые передает ТАСС, также не исключено, что регулятор возьмет паузу.

Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу, — подчеркнул он.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что многие российские предприятия сегодня концентрируются на поддержании текущего производства, сворачивая инвестиционные программы из-за высокой ключевой ставки. Он назвал это естественной реакцией бизнеса на стоимость заемных средств.

До этого профессор директор курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов рассказал, что из-за снижения ключевой ставки уменьшатся проценты по вкладам и кредитам. При этом риски повышения стоимости товаров и услуг минимальны, уточнил он.

Экономика
Россия
ЦБ РФ
ключевые ставки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.