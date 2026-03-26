Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян

Из-за снижения ключевой ставки уменьшатся проценты по вкладам и кредитам, рассказал «ФедералПресс» профессор директор курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов. Он отметил, что одобряет решение ЦБ.

Думаю, принимая во внимание рост неопределенности и эскалацию международной напряженности, принятое регулятором решение следует оценить как взвешенное, — рассказал Орлов.

Экономист подчеркнул, что риски повышения стоимости товаров и услуг из-за снижения ключевой ставки минимальны. Он отметил, что поступления от сбережений уменьшатся, в то время как кредиты станут более доступными для населения.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны. Он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами.