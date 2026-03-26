26 марта 2026 в 17:20

Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян

Экономист Орлов: из-за снижения ключевой ставки упадут проценты по вкладам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Из-за снижения ключевой ставки уменьшатся проценты по вкладам и кредитам, рассказал «ФедералПресс» профессор директор курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов. Он отметил, что одобряет решение ЦБ.

Думаю, принимая во внимание рост неопределенности и эскалацию международной напряженности, принятое регулятором решение следует оценить как взвешенное, — рассказал Орлов.

Экономист подчеркнул, что риски повышения стоимости товаров и услуг из-за снижения ключевой ставки минимальны. Он отметил, что поступления от сбережений уменьшатся, в то время как кредиты станут более доступными для населения.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны. Он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами.

ставки
кредиты
вклады
экономисты
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

