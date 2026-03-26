26 марта 2026 в 13:45

Володин обвинил ключевую ставку в торможении экономики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В ходе годового отчета Центробанка на пленарном заседании нижней палаты парламента он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

[Экономика] не развивается теми темпами, как ранее, именно из-за высокой ключевой ставки. Мы заинтересованы, чтобы экономика развивалась и средства граждан не обесценивались, должен быть баланс, — сказал Володин.

Ранее в Центробанке сообщили, что в России наблюдается замедление роста экономической активности. Регулятор отметил охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая была во многом обусловлена ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.

Центральный банк России объявил о понижении ключевой ставки с 15,5% до 15% годовых 20 марта. По информации регулятора, экономическая ситуация постепенно стабилизируется и приближается к состоянию устойчивого роста.

Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

