Володин обвинил ключевую ставку в торможении экономики России

Высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В ходе годового отчета Центробанка на пленарном заседании нижней палаты парламента он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

[Экономика] не развивается теми темпами, как ранее, именно из-за высокой ключевой ставки. Мы заинтересованы, чтобы экономика развивалась и средства граждан не обесценивались, должен быть баланс, — сказал Володин.

Ранее в Центробанке сообщили, что в России наблюдается замедление роста экономической активности. Регулятор отметил охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая была во многом обусловлена ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.

Центральный банк России объявил о понижении ключевой ставки с 15,5% до 15% годовых 20 марта. По информации регулятора, экономическая ситуация постепенно стабилизируется и приближается к состоянию устойчивого роста.