Индия, съемки с мужем, мнение об СВО: как живет актриса Екатерина Стулова

Актриса Екатерина Стулова
Актриса Екатерина Стулова активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Стулова

Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в подмосковном городе Лобне. Окончила ГИТИС.

Артистка снималась в лентах «Клетка», «Медики», «Остров ненужных людей», «Анатомия убийства», «Жуки», «Напарники», «Букины», «Сны Алисы», «Бедные смеются, богатые плачут», «Неприличные гости», «Мамонты», «Актерище» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 70 работ.

Что известно о личной жизни Стуловой

Екатерина Стулова замужем за актером и продюсером Максимом Лагашкиным. Супруги воспитывают двух сыновей — Савву и Луку.

На протяжении трех лет Стулова вместе с мужем и детьми жила в Испании. Позже она с Лагашкиным и младшим сыном вернулась в Россию. Старший наследник пошел по стопам родителей: в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза.

«Мы жили в Испании два с половиной года, уехали туда в мой декрет после рождения Луки, когда Савве было 13 лет, и стало понятно, что он будет артистом. Мы не настаивали, он сам решил заниматься этим и с первой попытки поступил в киношколу», — объясняла артистка.

Стулова и Лагашкин часто работают вместе.

«Вы знаете, мне и с мужем сниматься очень хорошо, потому что мой муж прекраснейший партнер. К тому же мы из-за занятости не всегда можем много времени проводить вместе. А когда вместе снимаемся, это дополнительная поддержка и возможность что-то вместе сообща придумать. Но мы не обязаны сниматься все время вместе, и я понимаю прекрасно, что этот прием и зрителю может надоесть. А мне бы не хотелось, чтобы зритель уставал от нас. В этом смысле мне очень комфортно с мужем, но я девочка самостоятельная, я могу и сама, и он может тоже. Меня устраивает и то и другое. Если хороший материал, мне нравится сниматься и нравится компания — это всегда очень здорово», — рассказывала актриса в интервью Metro.

Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова

Чем сейчас занимается Стулова

Екатерина Стулова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Одни во вселенной».

В 2026 году вышли проекты «Домовенок Кузя — 2» и «Цезарь» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Война и мир», «Челябинский раджа», «Красота» и «Крепостные» со Стуловой.

Сериал «Челябинский раджа» снимают в Индии.

Тему спецоперации Стулова не комментировала.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
Индия, съемки с мужем, мнение об СВО: как живет актриса Екатерина Стулова
