Обращение к Любимовой, отсутствие съемок, ООН: как живет Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский рассказал о своем визите в штаб-квартиру ООН. Что об этом известно, как складываются его карьера и личная жизнь после отъезда из России?

Чем известен Бурковский

Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Окончил Томский государственный университет и Школу-студию МХАТ. В 2014 году был принят на службу в МХТ им. А.П. Чехова.

Известность артисту принесли съемки в проектах «Даешь молодежь!» , «Медиатор», «Последний из Магикян», «Повелитель ветра», «Доктор Лиза» и другие.

На настоящий момент в его фильмографии 40 работ.

Почему Бурковский уехал из России

Андрей Бурковский после начала спецоперации уехал в США. Мама артиста утверждала, что он временно переехал за границу ради обучения.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом в Россию. Даже не обсуждается — он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель», — говорила она.

Однако Бурковский опроверг эти данные и заявил, что мама по нему просто скучает.

В 2023 году появилась информация, что Бурковский вернулся в Россию. Тогда он снялся в третьем сезоне сериала «Медиатор», а также принял участие в проектах «Повелитель ветра», «Мерзлая земля» и «Летучий корабль».

Позднее стало известно, что актер продал четырехкомнатную квартиру в Москве у метро «Аэропорт». Жилье обошлось покупателям примерно в 80 млн рублей.

После переезда Бурковский с супругой Ольгой и их детьми — сыном Максимом и дочерью Алисой - полтора года жили в Лос-Анджелесе. В 2024 году жена артиста рассказала в соцсетях, что они переехали в Нью-Йорк.

Андрей Бурковский Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Зачем Бурковский обратился к Любимовой

Андрей Бурковский в январе обратился к министру культуры России Ольге Любимовой после назначения режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Он поддержал выпускников учреждения, которые написали открытое письмо с требованием сменить ректора и отметили, что им должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии.

«Готовясь быть <…> закиданным о том, что я за бугром, „вот там и сиди“, „о, по-русски заговорил“, „предателей не слушаем!“, ну и т.д., да мне глубоко по барабану — все же оставлю свои 5 копеек. <…> Я ни раз работал с Костей, дорожу каждым спектаклем, помню все невероятные репетиции, говорю спасибо! И вполне допускаю, что он мог бы быть хорошим руководителем, но форма, в которой все происходит, — просто неуважение ко всем, кто много лет строил и строит мою любимую Школу-студию МХАТ, лучшую актерскую школу в мире. Буду рад, если министерство не останется глухо к этой единодушной просьбе», — заявил он.

Чем сейчас занимается Бурковский

Андрей Бурковский вместе с семьей живет в США. Накануне он сообщил в соцсетях, что побывал в штаб-квартире ООН, и поделился фотографиями из главного офиса организации.

«Невероятные впечатления от посещения ООН. Незабываемый день. Мы увидели все и погрузились в историю организации. Большое спасибо», — отметил он.

В США Бурковский продолжает творческую деятельность. Он не снимается в кино, но преподает курсы по актерскому мастерству. Также он был задействован в спектакле режиссера Александра Молочникова Seagull True Story. Его премьеру в прошлом году посетили многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе журналист Ксения Собчак.

«Андрей Бурковский, который действительно пожертвовал многим, усердно учит язык, перевез семью — и даст бог, все у него еще сложится. Но пока счет на табло, и небольшие нишевые спектакли», — говорила Собчак об актере в авторском канале «Кровавая Барыня».

