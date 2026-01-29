Обращение к Любимовой, переезд в США, слова об СВО: куда пропал Бурковский

Уехавший в США актер Андрей Бурковский обратился к министру культуры России Ольге Любимовой. Что об этом известно, куда пропал Бурковский, высказывался ли он об СВО?

Зачем Бурковский обратился к Любимовой

Звезда сериала «Даешь молодежь!» выступил с критикой назначения режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Бурковский присоединился к открытому письму студентов и педагогов, адресованному министру культуры России. По его мнению, руководить заведением должен человек изнутри, который постепенно продвигался к этой должности, а не тот, кого назначили.

«Очень горжусь студентами своей школы, не знаю, кто сформулировал текст письма, но он очень точный и профессиональный. Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне непонятно, тем более не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, Великого Мастера», — написал Бурковский.

Андрей Бурковский на сцене Московского художественного театра, 2015 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Хотя Бурковский отмечает, что работал с Богомоловым и дорожит этим опытом, он считает такую форму назначения «неуважением ко всем, кто много лет строил лучшую актерскую школу в мире». Актер подчеркнул, что не боится критики в свой адрес из-за переезда в США, и выразил надежду, что министерство прислушается к просьбе коллектива.

«Готовлюсь быть закиданным негативом о том, что я за бугром, „вот там и сиди“, „о, по-русски заговорил“, „предателей не слушаем!“ ну и так далее (да мне глубоко по барабану)», — добавил артист.

Когда Бурковский переехал в США

Бурковский покинул Россию после начала СВО. Он взял с собой жену Ольгу, сына Максима и дочь Алису. Долгое время артист не указывал свое местоположение, однако спустя некоторое время в его социальных сетях стали появляться фото из США. Актер не делал никаких заявлений по поводу проведения спецоперации.

В США Бурковский продолжил актерскую деятельность. Он сыграл в спектакле режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea» (Чехов в Челси), также принял участие в постановке «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии. Кроме того, в феврале 2025 года артист сообщал в соцсетях, что запустил актерскую студию Seagull в Нью-Йорке. Источники отмечали, что Бурковский продает курсы по «системе Станиславского».

«Бывший кавээнщик полностью обосновался в Нью-Йорке и стал пиарить свои курсы по актерскому мастерству. Однако путь к американской мечте лежит через русскую систему Станиславского. На курсах актер в том числе рассказывает про МХТ им. А. П. Чехова, где проработал 15 лет. Все проходит в студии в Манхэттене, обучение длится два месяца. За 16 занятий Бурковский просит $2000 (около 195 тысяч рублей), в самой группе должно быть до 16 участников», — писали СМИ.

Андрей Бурковский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Осенью 2023 года появилась информация, что Бурковский вернулся в Россию. Тогда он снялся в третьем сезоне сериала «Медиатор», а также принял участие в проектах «Повелитель ветра», «Мерзлая земля» и «Летучий корабль».

При этом, как стало известно, актер продал четырехкомнатную квартиру в Москве у метро «Аэропорт». Жилье площадью 130 «квадратов» обошлось покупателям примерно в 80 млн рублей.

Чем Бурковский прославился в России

Бурковский был фронтменом томской команды КВН «Максимум». В 2014 году он окончил Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в проектах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Ставка на любовь», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Революция», «Пассажиры», «Молоко», «Медиатор», «Нина», AMORE MORE, «Я на перемотке!», «Мерзлая земля» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

