В интернате Прокопьевска массово умирают от гриппа? Что известно, следствие

Следственный комитет России назвал виновников вспышки вирусной инфекции в Прокопьевском психоневрологическом интернате, где зафиксировали девять случаев смерти. Что об этом известно, правда ли, что пациенты умерли от гриппа группы А и мучились от холода?

Что известно о массовом заражении и смертях в психоневрологическом доме-интернате в Прокопьевске

Как писал NEWS.ru, в январе в Прокопьевском психоневрологическом интернате выявили массовое заражение гриппом А (или гонконгским гриппом). По предварительным данным, были госпитализированы 46 человек, двое из них оказались в тяжелом состоянии. Заболевание вызвало у постояльцев интерната лихорадку, температуру до 40 градусов и сильную ломоту в теле. Позже стало известно о смерти девяти человек. По каждому случаю инициирована проверка. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

«Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — сообщили власти Кузбасса.

Росздравнадзор по Кемеровской области организовал проверку качества медицинской помощи в психоневрологическом доме-интернате. Прокуратура в свою очередь выявила серьезные нарушения санитарных норм в учреждении. По информации ведомства, персонал не проводил дезинфекцию, забор крови у пациентов осуществлялся в антисанитарных условиях. Также были зафиксированы нарушения при обработке грибковых заболеваний ногтей.

Telegram-канал Mash уточнял, что массовая госпитализация пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната могла быть вызвана системным нарушением санитарных норм, а также использованием испорченных продуктов. Источник канала утверждает, что большинство пациентов скончались от проблем с сердцем, но смерти связывают именно с «протухшей едой».

«Осторожно, новости» пишет, что пациенты постоянно жаловались на холод в палатах, где было около 15 градусов, они слабо отапливались, и там промерзали окна. По словам очевидцев, там же содержали больных пневмонией. Отмечается, что директор якобы знала о нарушениях, но ничего не предпринимала.

Ситуацию с качеством питания якобы начали исправлять только накануне, после того как жалобы на условия содержания стали публичными. Пациенты долгое время обращались в медпункт с симптомами интоксикации: высокой температурой, головной болью и кашлем. Mash утверждает, что администрация учреждения игнорировала жалобы, не выдавая базовые жаропонижающие препараты и отказывая в госпитализации. Массовая госпитализация началась только после того, как информация о происходящем просочилась в Сеть.

Что известно о расследовании по делу о смертях в доме-интернате

СК России организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

По данным СК, вспышка вирусной инфекции в психоневрологическом интернате Прокопьевска произошла из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками учреждения.

«В результате <...> создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе ведомства.

