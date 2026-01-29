Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:32

Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 29 января 2026 года, как развивается бойня, правда ли ВСУ кидают резервы на Купянск-Узловой, что происходит на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 29 января

На всех участках Харьковского направления интенсивно работают российская авиация и расчеты БПЛА «Герань», штурмовые группы армии России продавливают оборону ВСУ, продвигаясь на нескольких направлениях, украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает новые резервы из учебных центров, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на трех локациях на 350 м и овладели участком леса. Расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожили позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В районе Симоновки „Бесстрашные“ продвинулись в лесном массиве на двух участках на 400 м», — уточнил источник.

В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли восемь домовладений и одну позицию ВСУ, продвинувшись на 300 м, в ходе боев в населенном пункте большие потери понесла 157-я мехбригада ВСУ, украинское командование перебрасывает в район подразделения 159-й мехбригады, утверждает канал.

В районе Хатнего штурмовые группы «Севера» продвинулись на трех участках на 250 м; комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки, ликвидирован заместитель командира батальона, добавили авторы.

«Штаб офицеров разобрали на атомы», «Настоящая бойня», «Замкомбата отвоевался», — пишут пользователи Сети.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV ГрВ „Север“ наносили удары по средствам РЭБ ВСУ в Липцах», — говорится в публикации.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более четырех десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, три пункта управления БПЛА и два склада матсредств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются западнее Двуречной, занимают новые позиции в жилой застройке поселка, ведут бои в Кутьковке. Есть продвижение в Петропавловке. На Волчанском направлении российские войска продвигаются в лесах у Старицы, ведут бои в Графском, занимают новые позиции в районе Симоновки. В Волчанских Хуторах продолжаются тяжелые бои», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении армия России развивает успех восточнее реки Оскол, ВС РФ дожимают ВСУ в Верхнем Песчаном, закрепились на северо-восточной окраине Куриловки, продвигаются в Петропавловке. В район Купянск-Узлового, утверждает источник, украинская сторона перекидывает пехоту по замерзшему Осколу. На севере участка возобновились бои за Кутьковку, добавил Царев.

«На Харьковском направлении основные бои развернулись южнее Волчанска. Восточнее наши чуть продвинулись в Волчанских Хуторах. Выше по фронту ВС РФ штурмуют Песчаное, Нестерное и Круглое. По Чугуновке и Нововасильевке работают „Солнцепеки“», — заключил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 января: где сбои в РФ

Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?

Огневой карман для ВСУ, срыв контратаки: новости СВО к утру 29 января

Харьковская область
новости
наступления
ВС РФ
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.