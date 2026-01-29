Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 29 января 2026 года, как развивается бойня, правда ли ВСУ кидают резервы на Купянск-Узловой, что происходит на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 29 января

На всех участках Харьковского направления интенсивно работают российская авиация и расчеты БПЛА «Герань», штурмовые группы армии России продавливают оборону ВСУ, продвигаясь на нескольких направлениях, украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает новые резервы из учебных центров, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на трех локациях на 350 м и овладели участком леса. Расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожили позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В районе Симоновки „Бесстрашные“ продвинулись в лесном массиве на двух участках на 400 м», — уточнил источник.

В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли восемь домовладений и одну позицию ВСУ, продвинувшись на 300 м, в ходе боев в населенном пункте большие потери понесла 157-я мехбригада ВСУ, украинское командование перебрасывает в район подразделения 159-й мехбригады, утверждает канал.

В районе Хатнего штурмовые группы «Севера» продвинулись на трех участках на 250 м; комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки, ликвидирован заместитель командира батальона, добавили авторы.

«Штаб офицеров разобрали на атомы», «Настоящая бойня», «Замкомбата отвоевался», — пишут пользователи Сети.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV ГрВ „Север“ наносили удары по средствам РЭБ ВСУ в Липцах», — говорится в публикации.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более четырех десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, три пункта управления БПЛА и два склада матсредств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются западнее Двуречной, занимают новые позиции в жилой застройке поселка, ведут бои в Кутьковке. Есть продвижение в Петропавловке. На Волчанском направлении российские войска продвигаются в лесах у Старицы, ведут бои в Графском, занимают новые позиции в районе Симоновки. В Волчанских Хуторах продолжаются тяжелые бои», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении армия России развивает успех восточнее реки Оскол, ВС РФ дожимают ВСУ в Верхнем Песчаном, закрепились на северо-восточной окраине Куриловки, продвигаются в Петропавловке. В район Купянск-Узлового, утверждает источник, украинская сторона перекидывает пехоту по замерзшему Осколу. На севере участка возобновились бои за Кутьковку, добавил Царев.

«На Харьковском направлении основные бои развернулись южнее Волчанска. Восточнее наши чуть продвинулись в Волчанских Хуторах. Выше по фронту ВС РФ штурмуют Песчаное, Нестерное и Круглое. По Чугуновке и Нововасильевке работают „Солнцепеки“», — заключил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 января: где сбои в РФ

Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?

Огневой карман для ВСУ, срыв контратаки: новости СВО к утру 29 января