Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 января 2026 года, где остались лишь выжженная земля и десятки трупов бойцов ВСУ, какова обстановка в Купянске и на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 28 января: выжженная земля и десятки трупов

ВС России с тяжелыми боями продвигаются почти на всех участках Харьковского направления, авиация, артиллерия и ТОС «Солнцепек» отрабатывают по выявленным целям, ВСУ не предпринимают активных действий и укрепляют оборонительные позиции, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Возле Старицы „Бесстрашные“ продвинулись в лесополосах на двух участках на 250 м при поддержке огня ТОС-1А „Солнцепек“. В районе Симоновки „Воины Севера“ продвинулись в юго-западном направлении и овладели участком леса. Общее продвижение составило до 350 м. В Волчанских Хуторах наши штурмовики продолжают продвижение в восточном направлении. За сутки <...> [войска прошли] до 200 м», — уточнил источник.

В районе Хатнего, утверждает канал, российские бойцы продвинулись на шести участках, заняли позицию ВСУ; авиация и «Солнцепеки» сровняли с землей места дислокации 1-й и 113-й бригад теробороны близ Чугуновки и Нововасильевки. На Липцевском участке фронта без существенных изменений, артиллеристы и операторы FPV-дронов ударили по огневым позициям ВСУ в Липцах и окрестностях, говорится в сообщении.

В 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины формируются расчеты БПЛА из женщин — работа таких отрядов отмечена в лесопосадках возле Липцев, утверждает источник.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«В бой идут уже женщины», — комментируют новость в Telegram.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, семь пунктов управления БПЛА и три склада матсредств, сообщил «Северный ветер».

«Очередная порция трупов!», «Никто не выживет в этой мясорубке», — пишут пользователи Сети.

«На Купянском направлении идут бои в районе Подолов, Куриловки и Песчаного. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в лесополосах у Старицы, занимают новые позиции у Симоновки. Есть продвижение в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске идут встречные бои. Тяжелые боестолкновения, утверждает политик, разворачиваются к югу от Волчанска, ВСУ стягивают на участок резервы для контратаки.

ВС РФ продолжают битву за Графское, расширяют зону контроля в районе Старицы и Симоновки; не стихает сражение за Волчанские Хутора; на плацдарме у Дегтярного российским войскам удалось закрепиться на северной окраине Нестерного; есть успехи в районе Круглого и Песчаного, заключил Царев.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин утверждает, что после освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — таким образом ликвидируется выступ и укрепляется плацдарм для дальнейшего решения оперативно-тактических задач на участке.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Изменилась ситуация вокруг Волчанской агломерации. Наши штурмовики постоянно маневрируют, отсекая оборонительные линии ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук. Местность здесь резкопересеченная, лесистая, местами заболоченная, однако зимнее время с установившимися морозами, отсутствием „зеленки“ и подмерзанием низин помогает „северянам“ выполнить эту сложную задачу», — приводит «Украина.ру» слова эксперта.

В дальнейшем, считает эксперт, возможен маневр ВС России вдоль шоссейных и полевых дорог — прикрываясь руслом реки Старицы в направлении Избицкое — Варваровка, охватывая лес Заломный с запада с выходом к трассе С-210803, отрезая ее от Рубежного и переправ через Северский Донец. Этими действиями обеспечивается наступление на левобережье в направлении Верхняя Писаревка — Заречное к переправам в районе Старого Салтова, пояснил Алехин.

«В непосредственной близости от Волчанска, взяв под контроль Вильчу и Лиман, подразделения группировки войск „Север“ продолжили наступательные действия в южном направлении на правом берегу Северского Донца и приступили к штурму фортификационных сооружений 120-й отдельной бригады теробороны и 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — добавил эксперт.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

