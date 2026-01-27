Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января

Российские войска освободили Купянск-Узловой, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Что об этом известно, как идет наступление российской армии 27 января, что происходит в Купянске?

Что известно об освобождении Купянска-Узлового, чем он важен

Начальник Генерального штаба ВС России генерал Валерий Герасимов приехал на передовую. Он проинспектировал группировку войск «Запад». В ходе брифинга Герасимов объявил о важном успехе ВС РФ в ходе наступления в Харьковской области: подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Купянск-Узловой.

«На восточном берегу реки Оскол воинские части 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника. Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе. Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка», — сообщил начальник Генштаба.

Военкор Александр Коц отмечает, что Купянск-Узловой имел важное значение для ВСУ.

«Противник лишается важного плацдарма на востоке Харьковской области, который мог использоваться как для наступления в сторону границ ЛНР, так и для переброски подкреплений на север ДНР. Россия же, освободив Купянск-Узловой, высвобождает силы для дальнейшего продвижения вглубь области — в частности, на Великий Бурлук, важный перевалочный пункт для ВСУ», — отметил Коц.

«Купянск-Узловой был своего рода отправной точкой для диверсионно-разведывательных операций противника в самом Купянске», — отмечают источники СМИ в силовых структурах.

Что еще рассказал Герасимов, как наступают ВС РФ в зоне СВО

Утром 27 января Минобороны РФ опубликовало видеоотчет о визите начальника Генштаба ВС РФ в штаб группировки войск «Запад».

Группировка войск «Запад» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач», — указывает пресс-служба военного ведомства.

В своем докладе Герасимов перечислил успехи ВС РФ в зоне СВО.

«Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях СВО. С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 кв. км территории», — подчеркнул Герасимов.

Он перечислил направления, где наступает Армия России: бойцы ГрВ «Центр» ведут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе и Белицком; силы ГрВ «Юг» продвигаются в направлении Славянска, взяты под контроль Бондарное, Закотное и Привольное; подразделения ГрВ «Запад» ведут уличные бои в Кутьковке, развивают наступление в направлении Ковалевки. Кроме того, идут бои за освобождение Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы».

Что происходит в Купянске, удалось ли отбить удар ВСУ

В конце ноября 2025 года Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему сообщил, что ВС РФ освободили Купянск. Черед две недели ВСУ предприняли контрудар, сосредоточив в районе города большие силы. На окраины Купянска приехал даже президент Украины Владимир Зеленский, который провел пиар-акцию у стелы с названием города.

С начала декабря в Купянске продолжаются ожесточенные бои. По оценкам экспертов СМИ и военкоров, ВСУ не удалось добиться поставленной задачи и выбить российские войска из города; тем не менее давление не ослабевает.

Герасимов в своем докладе рассказал, что после освобождения Купянска-Узлового ВС РФ ведут бои в Ковшаровке (к югу от Купянска-Узлового) и Глушковке (еще в 4 км южнее). Там были заблокированы подразделения противника.

«В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 км, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений», — отметил он.

Telegram-канал «Два майора» отмечает, что на восточном берегу Оскола сообщают о боях в районе Песчаного и Куриловки». «Дневник десантника» пишет о боях в районах Петропавловки, Кучеровки и Подолов.

Работа 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Запад» на Купянском участке фронта в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Продолжаются тяжелые бои в городе. Наши БПЛА активно работают по логистике ВСУ. Столкновения идут у Песчаного, Куриловки и на плацдарме под Двуречной, есть продвижение в сторону Ольховатки и Обуховки», — указывает военкор Евгений Лисицын.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

