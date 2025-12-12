Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:59

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на видео появился в городе Купянске, который две недели назад освободили ВС РФ. Что известно о контрнаступлении ВСУ, действительно ли Зеленский был в Купянске?

Что известно о приезде Зеленского в Купянск, кто его там видел

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, сделанное якобы на въезде в город Купянск. Две недели назад начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о контроле над городом.

Зеленский сказал, что приехал на передовую, чтобы наградить украинских солдат в день сухопутных войск ВСУ.

«Много россияне рассказывали про Купянск — мы видим», — объявил он на фоне стелы с надписью «Купянск».

Зеленский выразил благодарность солдатам ВСУ за то, что они помогают ему строить дипломатию.

«Сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии», — объявил он.

Также в кадре появился новый замначальника офиса президента Украины, полковник Павел Палиса. В Сети отметили, что судя по дизайну, в руках у президента новый iPhone 17 pro за $1500.

Подлинность видео с Зеленским не подтверждена.

Где снялся Зеленский в Купянске, что это за стела

20 ноября президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад», где провел совещание и заслушал доклады. На встрече присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской, а также командующие группировками войск «Юг» и «Запад».

Начальник Генштаба доложил о полном освобождении Купянска.

«Соединения группировки „Запад“ освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — сказал Герасимов.

ВС РФ в зоне СВО

В Сети вызвало недоумение появление Зеленского на видео в Купянске. В комментариях Telegram обсуждают, могли ли ВСУ нанести столь мощный контрудар, чтобы украинский президент мог приехать в Купянск. Другие указывают, что пока непонятно, когда именно была записана эта отповедь и можно ли ей доверять.

Военкор Александр Симонов предположил, что видео было снято заранее для использования в информационной войне.

«Это обычная „консерва“, снятая давно и ждущая своего часа», — утверждает Симонов.

Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что «консерв» могли сделать несколько штук, чтобы давать по мере необходимости.

Однако военный писатель Евгений Норин объяснил, что происходит: на самом деле Зеленский на видео находится не так уж близко к Купянску — от стелы на Харьковской улице до городской застройки больше 800 метров. Российские ресурсы карт СВО, такие как LOSTARMOUR и DIVGEN, не подтверждают контроль ВС РФ над этой территорией, она находится за чертой города.

«Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной. Можно сделать вывод, что вне застройки Купянска с запада наших нет. В целом украинцы провели классический флаговтык (когда отдельная группа военных устанавливает флаг в целях пропаганды. — NEWS.ru), но для него задействовали своего президента, и провели его осторожно, поскольку совсем дерзить было бы реально опасно», — считает Норин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Владимир Зеленский

Что происходит в Купянске, что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинские блогеры и СМИ уже несколько дней сообщают о якобы удачном «контрнаступлении ВСУ» в районе Купянска. По их утверждениям, одна группировка украинских сил оказалась в полуокружении на восточном берегу реки Оскол.

Отдельные военные блогеры из России признали, что ситуация осложнилась.

«По Купянску могу сказать одно. ВСУ пытаются большими силами войти в город (на окраины), но наши воины отбивают накаты. Тяжелые бои продолжаются. Удачи мужикам», — пишет Telegram-канал «Позывной „Осетин“».

Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что была информация об атаках ВСУ в микрорайоне Юбилейный. Он предположил, что при определенных обстоятельствах Зеленский действительно мог приехать и записать видео так, чтобы управиться за пять — семь минут, пока не среагируют «дроноводы» ВС РФ.

«Насколько был оправдан этот риск? В сегодняшней ситуации Зеленского полностью оправдан. Он сейчас зажат со всех сторон поражениями, скандалами и отсутствием ресурсов для продолжения войны. А еще его сильно давит Трамп. И ему кровь из носу нужна „перемога“. Любая, пусть и во многом виртуальная. Главное, чтобы в нее поверили „здесь и сейчас“. У Зеленского теперь есть что предъявить и европейским кредиторам (чтобы дали денег на войну), и есть что предъявить населению. А еще есть что предъявить украинской оппозиции, требующей скальпов (его и окружения). В общем, рискованная, но вполне оправданная пиар-акция», — заключил Подоляка.

Военные блогеры уверены, что такие пиар-акции очень дорого обходятся ВСУ.

Владимир Зеленский (второй слева)

«Но независимо от того, был там Зеленский или нет, реальных успехов у ВСУ на этом направлении немного. По сути генерал Драпатый, выполняя указания руководства, сейчас сжигает под Купянском крупные и хорошо укомплектованные резервы, которые сначала были оттуда выведены в целях сохранения», — утверждает «Военная хроника».

Живой щит. ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском: что известно

«Донбасс — российский. Весь»: как оценили в Кремле «референдум» Зеленского

ВСУ в Гуляйполе «посыпались»? Как идет наступление на Запорожье 12 декабря

