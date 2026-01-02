Новый год — 2026
02 января 2026 в 07:57

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала года, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Там добавили, что она уже считается одной из самых холодных за весь период календарной зимы.

Минувшей ночью столбики термометров на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, опустились до минус 13,9 градуса, с начала года это самый низкий показатель, — сказал собеседник агентства.

При этом, уточнил источник, в Подмосковье ночью холоднее всего было в Волоколамске. Там мороз окреп до минус 18,6 градуса. В новогоднюю ночь самая низкая в столичном регионе температура воздуха была зафиксирована в поселке Черусти — минус 15,6 градуса.

До этого синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. Он рассказал, что температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью. Семенов добавил, что в Подмосковье будет держаться похожая погода.

погода
Москва
зима
холода
