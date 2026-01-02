Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть Tasnim: протестующие на западе Ирана подожгли Коран и хотели напасть на мечеть

Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран, передает агентство Tasnim. В материале сказано, что они также предприняли попытку нападения на мечеть.

Участники протестов в районе Садаф города Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек из числа участников беспорядков планировала нападение, однако им помешали это сделать. В статье уточняется, что в конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты и колебаний оптовых и розничных цен.

Ранее стало известно, что в Иране продолжаются массовые протесты. Местная валюта потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а инфляция в декабре достигла 42,5%. Массовые митинги охватили крупные города страны — Исфахан, Шираз и Мешхед.

При этом в результате нападения на полицейский участок погибли три человека и пострадали 17. Инцидент произошел в городе Эзна в провинции Лурестан на фоне протестов из-за обвала риала. Нападавшие забрасывали полицию камнями и сожгли несколько служебных машин.