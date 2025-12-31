Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 13:39

Протесты в Иране набирают обороты из-за роста цен

Иран захлестнули массовые протесты торговцев

Протестующие в Тегеране Протестующие в Тегеране Фото: Social Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Иране продолжаются массовые протесты владельцев магазинов и торговцев на базарах на фоне рекордного обвала риала, передает Reuters. Валюта потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а инфляция в декабре достигла 42,5%. Массовые митинги охватили крупные города страны — Исфахан, Шираз и Мешхед.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился, чтобы правительство изучило законные требования участников протестов. Официальный представитель властей сообщил, что для взаимодействия с лидерами протестного движения будет разработан механизм переговоров. Пезешкиан добавил, что власти работают над реформированием банковско-финансовой системы и сохранением покупательной способности населения.

Тем вернем в МИД России сообщили, что в российском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии. Причиной демарша стали противоправные действия в отношении хозяйственной деятельности посольств РФ на территории прибалтийских стран.

