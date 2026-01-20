Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом

Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом

Во время протестов в американском городе Миннеаполис мусульманин подобрал с земли Коран и начал целовать священную книгу, данное видео опубликовал один из пользователей в соцсети X. Однако мужчина вскоре обнаружил, что внутри лежит полоска бекона.

Судя по кадрам, мусульманин отбросил книгу. Также он начал спешно вытирать губы.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Соединенные Штаты стали жертвой своей собственной политики. По его словам, Вашингтон долгое время разжигал протесты в других странах, используя мягкую силу, чтобы избежать прямого ввода войск. Теперь ситуация изменилась, и массовые митинги в Миннеаполисе переросли в уличные столкновения с силовиками.

До этого сообщалось, что агент Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Джонатан Росс, застреливший женщину в Миннеаполисе, получил внутреннее кровотечение. Подробности о степени тяжести травмы и сроках его возвращения к работе пока не разглашаются.

Также в свое время стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. Инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, попыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.