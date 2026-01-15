Атака США на Венесуэлу
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE

CBS: у застрелившего женщину в США агента ICE Росса было внутреннее кровотечение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Застреливший женщину в Миннеаполисе агент Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Джонатан Росс получил внутреннее кровотечение в результате инцидента, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Подробности о степени тяжести травмы и сроках возвращения сотрудника к работе пока не разглашаются.

У агента ICE, застрелившего Рене Гуд на прошлой неделе в Миннеаполисе, Джонатана Росса, произошло внутреннее кровотечение в туловище в связи с инцидентом, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.

Беспорядки продолжаются в Миннеаполисе на протяжении недели. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Очевидцы сообщают, что находят на тротуарах гильзы от боевого оружия. Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Они подстрелили венесуэльского мигранта, который, по их данным, напал на полицейских с лопатой во время задержания. Мужчина получил ранение в ногу, после чего его госпитализировали.

