Белые стреляют в белых: беспорядки в США вышли на новый уровень, что дальше

25 января в США в Миннеаполисе сотни человек вышли на улицы, протестуя против очередного убийства, совершенного федеральными агентами. Накануне представители спецслужб застрелили белого американца, причем, судя по видеосвидетельствам, совершенно необоснованно. Губернатор Миннесоты Тим Уолц в очередной раз призвал к выводу федералов из штата, а также ввел в Миннеаполис подразделения Нацгвардии. К чему может привести волна насилия против коренных белых американцев — в материале NEWS.ru.

Кого и как убили в Миннеаполисе

24 января во время протестов в Миннеаполисе федеральные агенты пограничной службы застрелили 37-летнего Алекса Претти. Убитый не был активистом — он снимал действия антимиграционной полиции ICE на телефон и, будучи медбратом в отделении реанимации в госпитале для ветеранов, подошел защитить женщину, которую полицейские уронили на землю и обрызгали перечным спреем. Судя по многочисленным видео в соцсетях, он не оказывал сопротивления и не грубил. Агенты повалили Претти на землю, обнаружили у него кобуру с пистолетом на поясе (он носил оружие совершенно законно), вытащили оружие и тут же его, лежащего на земле и безоружного, застрелили.

«Убили медика, который, помогая женщине, в общем-то выполнял свой долг», — пояснил NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Он напомнил, что убийство произошло через две недели после похожего преступления. Тогда агенты ICE так же, практически в упор, застрелили местную активистку — мать троих детей Рене Гуд.

Как на убийство в Миннеаполисе отреагировали американцы

«Убийство Претти выглядело как настоящая казнь человека. В интернете тут же сопоставили эту фотографию с известным историческим фото, на котором нацист казнит еврея во время Второй мировой войны. По композиции оказалось очень похоже», — говорит Воробьев.

Политолог подчеркнул, что это второе подряд убийство федералами «белых добропорядочных граждан, основы Америки». «Когда в том же Миннеаполисе полицейский случайно убил Джорджа Флойда, сторонники и BLM, и полицейского, случайно ставшего убийцей, и их многочисленные группы поддержки из ультралибералов и консерваторов, несмотря на все противоречия, прекрасно понимали, о ком идет речь. Флойд был криминальным элементом и чернокожим», — говорит Воробьев. А тут, по его словам, «люди, на которых держится Америка», в том числе и электорат Трампа.

«Одновременно началась кампания очернения погибших в соцсетях, где из них тут же сделали асоциальных элементов и леваков. К этой кампании присоединилась и администрация президента США Дональда Трампа, где Претти назвали террористом, намеревавшимся нанести максимальный ущерб агентам», — говорит Воробьев. По его словам, после этого соцсети в США переполнились недоуменными и очень злобными комментариями.

На убийство медбрата отреагировали и жители Миннеаполиса, которые, несмотря на очень холодную по меркам США погоду, вышли на улицы и приступили к строительству баррикад.

Как в ответ на убийство повели себя власти штата Миннесота

Крайне жестко на убийство отреагировал и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Он в очередной раз потребовал от федеральных властей убрать некомпетентных и опасных федеральных агентов и ввел на улицы города подразделения Национальной гвардии, подчиняющейся властям штата.

Официальная цель размещения нацгвардейцев — поддержание порядка. Однако, помимо этого, они выполняли и гуманитарные функции, фактически поддерживая демонстрантов и раздавая им продовольствие. «Примечательно, что они были одеты в яркие жилеты, чтобы жители города могли мгновенно отличить их от тысяч ненавистных федералов», — отметил Воробьев.

Может ли в США разгореться масштабный гражданский конфликт

Происходящее в Миннеаполисе действительно может свидетельствовать, что в США назревает большой гражданский конфликт, считает политолог Юрий Шевцов.

«В конце первого срока Трампа запущенные демократами события действительно напоминали вялотекущую гражданскую войну. Там были и силовые акции BLM со столкновениями в разных штатах, и штурм трампистами Капитолия с жертвами. Тогда против Трампа сработала грубая сила», — пояснил Шевцов NEWS.ru.

По его словам, сейчас происходит что-то подобное. «Власти в США применяют силу, что также провоцирует ее противников на применение силы. Именно с этой точки зрения я смотрю на происходящее в Миннесоте. Особенно примечательно намечающееся противостояние между федеральными силовыми службами и местной Нацгвардией», — отметил политолог.

По его словам, еще при Байдене в Техасе были случаи противостояния местных силовиков федералам. «Посмотрим, какая стилистика оформится в противостоянии к осенним промежуточным выборам. Сдав назад, Трамп рискует потерять свой брутальный образ. А усилив силовое давление — получить мощную „ответку“ со стороны противников», — сказал Шевцов.

По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, давление на Трампа с помощью BLM в ходе его первого срока было эффективной политической технологией. «Тогда людям внушили: уйдет Трамп — прекратятся протесты и воцарится спокойствие. Так и получилось. Беспорядков не было на протяжении четырех лет. Сейчас противниками Трампа реализуется похожая схема, левые протестующие получают поддержку, в том числе радикальные. Чернокожие тоже участвуют. Но невозможно объективно отделить „политтехнологию“, которая наверняка здесь присутствует, от реальной крови людей. Уже вместо политтехнологической медиаистории запахло реальной кровью. И боюсь, что для Трампа это кончится очень плохо», — сказал Межуев NEWS.ru.

В большинстве демократических штатов губернаторы резко критикуют действия миграционной службы, указал американист Геворг Мирзаян. «В принципе сопротивление миграционной службе может стать лейтмотивом промежуточных выборов в конгресс в ноябре», — пояснил Мирзаян NEWS.ru.

