В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана Аналитик Гэллоуэй: Тель-Авив стал похож на сектор Газа после атаки Ирана

Тель-Авив после ответных атак Ирана стал похож на сектор Газа, заявил британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй. По его словам, это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времен нацистского вторжения в СССР, передает IRNA.

Эксперт также подчеркнул, что ведущие мировые СМИ осуществляют широкую цензуру событий и не демонстрируют реальную обстановку в зоне конфликта. Он добавил, что из-за этого происходящее не отражается в полной мере в международной повестке.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в ходе 22-й серии ракетных ударов атаковал военные объекты США и Израиля. Под удар попали американские базы в странах Персидского залива, а также аэропорт Бен-Гурион.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху между тем заявил, что у страны есть есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране. Он подчеркнул, что Тель-Авив создает условия, в которых иранцы сами определят свое будущее. По словам главы правительства, руководство продолжает последовательную работу по изменению ситуации вокруг Исламской Республики.