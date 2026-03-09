Способный догнать болид «Формулы-1» дрон-охотник с ИИ собрали в России В Казани создали способный разгоняться до 300 км/ч БПЛА-камикадзе с ИИ

В Казани разработан беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 км/ч, сообщил Telegram-канал ИС «Вести». БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов.

Он способен отслеживать цели и при необходимости наносить по ним удар. Все функционирование беспилотника-перехватчика обеспечивается системами искусственного интеллекта. Программное обеспечение для дрона создано молодыми учеными из Казани в течение полугода. Аппарат работает на базе отечественного приложения и отличается простотой конструкции.

Разработка успешно выдержала десятки испытаний. Несколько крупных концернов уже проявили интерес к данному проекту. В настоящее время исследователи готовят документацию для получения патента на свое изобретение.

Ранее в российские войска начались массовые поставки нового тяжелого российского FPV-дрона на оптоволокне, который получил название «Провод». Из подразделений уже поступают положительные отзывы и видеоматериалы, демонстрирующие успешное применение новинки. Ключевая особенность дронов на оптоволоконном управлении заключается в их полной невосприимчивости к радиопомехам и любым средствам радиоэлектронной борьбы.