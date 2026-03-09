Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 16:48

Способный догнать болид «Формулы-1» дрон-охотник с ИИ собрали в России

В Казани создали способный разгоняться до 300 км/ч БПЛА-камикадзе с ИИ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Казани разработан беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 км/ч, сообщил Telegram-канал ИС «Вести». БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов.

Он способен отслеживать цели и при необходимости наносить по ним удар. Все функционирование беспилотника-перехватчика обеспечивается системами искусственного интеллекта. Программное обеспечение для дрона создано молодыми учеными из Казани в течение полугода. Аппарат работает на базе отечественного приложения и отличается простотой конструкции.

Разработка успешно выдержала десятки испытаний. Несколько крупных концернов уже проявили интерес к данному проекту. В настоящее время исследователи готовят документацию для получения патента на свое изобретение.

Ранее в российские войска начались массовые поставки нового тяжелого российского FPV-дрона на оптоволокне, который получил название «Провод». Из подразделений уже поступают положительные отзывы и видеоматериалы, демонстрирующие успешное применение новинки. Ключевая особенность дронов на оптоволоконном управлении заключается в их полной невосприимчивости к радиопомехам и любым средствам радиоэлектронной борьбы.

БПЛА
дроны
разработки
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Астроном раскрыл опасность корональных дыр на Солнце
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.