Путин сделал ставку на бойцов СВО в сфере дронов Путин поручил привлекать бойцов СВО к разработке БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил расширить участие бойцов СВО в создании и совершенствовании беспилотных систем, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства ожидает доклад о результатах к концу апреля, а затем — один раз в полгода.

Правительству Российской Федерации совместно с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и при участии Минобороны России и администрации президента Российской Федерации принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем, — говорится в тексте.

Ранее Путин утвердил перечень поручений, подготовленный по итогам прошедшей 19 декабря 2025 года прямой линии и итоговой пресс-конференции. В документ включено 13 пунктов, разделенных на четыре группы. Поручения касаются мер соцподдержки, поддержки ветеранов СВО, лекарственного обеспечения, строительства соцобъектов, расселения ветхого жилья, тарифов ЖКХ и т.д.