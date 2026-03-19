На Кавказе разработали инновационные мембраны для очистки питьевой воды Ученые КГБУ создали многоразовые мембраны для очистки воды от вирусов и бактерий

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали инновационный материал для фильтрации питьевой воды, который можно многократно использовать без потери эффективности, следует из результатов исследования, опубликованных в Polymers. В отличие от существующих аналогов, новая мембрана выдерживает обработку паром, что делает ее очистку быстрой и дешевой.

Как пояснили в КБГУ, главная проблема обычных фильтров — образование бактериальных пленок и налипание микроорганизмов, из-за чего мембраны быстро засоряются и теряют свойства. Самый экологичный способ борьбы с загрязнениями — стерилизация паром, но существующие полимерные мембраны не выдерживают воздействия горячего пара.

В настоящее время на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке — пары воды при высокой температуре разъедают полимерные фильтры. Поэтому их дорогостоящие элементы используются один раз или подвергаются обработке агрессивными химическими веществами, — пояснил ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.

Новая мембрана способна выдерживать более 300 часов паровой обработки, что позволяет использовать ее многократно без потери свойств. Технология требует минимальных затрат — для создания давления в системе достаточно всего 1–3 бар. Это делает разработку особенно перспективной для регионов, где отсутствуют крупные промышленные очистные сооружения.

Специалисты также создали методику синтеза мембран из ПФСФ, предназначенных для эффективной фильтрации больших объемов воды. Это открывает путь к масштабированию технологии и внедрению ее в практику.

Ранее ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали отечественные марганец-цинковые ферриты, которые не уступают зарубежным аналогам. Ферриты — это керамические материалы с магнитными свойствами на основе оксидов железа, марганца и цинка, которые используют в радиоэлектронике, трансформаторах, фильтрах блоков питания для преобразования энергии и подавления помех.