Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле

В Италии 12-летний мальчик оказался в критическом состоянии после того, как его ногу затянуло в фильтр гидромассажной ванны в отеле, пишет The Sun. Несчастный случай произошел утром 5 апреля в фешенебельном отеле в Пеннабилли.

По информации источника, ребенок отдыхал с родителями, когда во время работы джакузи его ногу засосало в фильтр, и мальчик оказался под водой. Ребенок провел там почти пять минут, прежде чем сотрудники отеля в панике сумели отключить насос.

Прибывшие медики провели сердечно-легочную реанимацию и экстренно доставили пострадавшего вертолетом в больницу. Однако его состояние оценивалось как критическое. По сообщениям местных СМИ, семья мальчика планирует отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Ранее в Великобритании 61-летний Роберт Смит погиб во время обряда крещения в собственном доме. Во время таинства мужчина погрузился в надувной бассейн на заднем дворе и захлебнулся. Прибывшие на место парамедики не смогли его спасти. Следствие выразило мнение, что причиной смерти стала халатность при проведении мероприятия.