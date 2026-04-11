Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 19:47

Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле

Ребенка затянуло в фильтр гидромассажной ванны в отеле Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Италии 12-летний мальчик оказался в критическом состоянии после того, как его ногу затянуло в фильтр гидромассажной ванны в отеле, пишет The Sun. Несчастный случай произошел утром 5 апреля в фешенебельном отеле в Пеннабилли.

По информации источника, ребенок отдыхал с родителями, когда во время работы джакузи его ногу засосало в фильтр, и мальчик оказался под водой. Ребенок провел там почти пять минут, прежде чем сотрудники отеля в панике сумели отключить насос.

Прибывшие медики провели сердечно-легочную реанимацию и экстренно доставили пострадавшего вертолетом в больницу. Однако его состояние оценивалось как критическое. По сообщениям местных СМИ, семья мальчика планирует отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Ранее в Великобритании 61-летний Роберт Смит погиб во время обряда крещения в собственном доме. Во время таинства мужчина погрузился в надувной бассейн на заднем дворе и захлебнулся. Прибывшие на место парамедики не смогли его спасти. Следствие выразило мнение, что причиной смерти стала халатность при проведении мероприятия.

Европа
Италия
отели
фильтры
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Экс-муж Лерчек заявил, что ссоры привели их на скамью подсудимых
«Краш миллионов»: Гуменника поздравили с днем рождения
Хакеры испугали киберэкспертов новым методом взлома с ИИ
Песков оценил шансы Каллас стать выпускницей МГУ
«Мудрое решение»: Ульянов оценил решение Эстонии по Балтийскому морю
Теннисистка Андреева вышла в финал престижного турнира
Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости
Полиция задержала почти 100 человек на акции движения Palestine Action
Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»
Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля
«Арсенал» проиграл третий раз за последние матчи во всех турнирах
Владельцы Ferrari и Aston Martin в Британии начали воровать бензин
ВСУ ударили по Белгородской области, нарушив пасхальное перемирие
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.