10 апреля 2026 в 09:26

Мужчина умер во время крещения в надувном бассейне

В Британии мужчина утонул в бассейне во время крещения в частном доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании 61-летний Роберт Смит погиб во время обряда крещения в собственном доме, сообщает Daily Mail. Во время таинства мужчина погрузился в надувной бассейн на заднем дворе и захлебнулся.

Прибывшие на место парамедики не смогли его спасти. Следствие выразило мнение, что причиной смерти стала халатность при проведении мероприятия. В материале указано, что это не первое крещение Смита, но он решил повторить процедуру.

Ранее сообщалось, что британская туристка, 19-летняя дочь строительного магната Орла Уэйтса, погибла во Вьетнаме в результате ДТП с участием грузовика. Инцидент произошел во время ее поездки по популярному кольцевому маршруту Хазянг-Луп — девушка упала с мотоцикла на проезжую часть. После падения на британку наехал грузовик. Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Девушка скончалась от полученных травм. Родители туристки приняли решение пожертвовать органы дочери для нуждающихся в пересадке.

До этого в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полиция организовала проверку по факту аварии в Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которой погиб ребенок-пешеход. Трагический инцидент случился вечером 22 марта на внешнем кольце КАД.

Европа
Великобритания
несчастные случаи
погибшие
Семья и жизнь

Общество

Европа

