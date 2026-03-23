Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб несовершеннолетний пешеход в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Трагедия произошла вечером 22 марта на внешней стороне кольцевой автодороги.

Инцидент случился в 19:53 на 89-м километре трассы «А-118». По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

От полученных травм 12-летний пострадавший, ученик шестого класса, скончался на месте до приезда медиков. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что по факту аварии проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

