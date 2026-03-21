Двухлетний ребенок чудом выжил в перевернутой машине без кресла Автомобиль с двухлетним ребенком перевернулся на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, в котором находился двухлетний ребенок, пострадали три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил переворот машины.

Сам водитель и двое пассажиров после аварии самостоятельно обратились за медицинской помощью. Находившийся в салоне двухлетний ребенок перевозился без детского кресла. В отношении водителя оформлен административный протокол.

Ранее в результате ДТП с участием двух автобусов на юго-западе Москвы пострадали девять человек. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома № 179, на место оперативно прибыли правоохранители. Они продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

До этого в Пушкине женщина и две ее дочери получили травмы в аварии с участием кроссовера. Автомобиль въехал в остановку, где находились люди. На опубликованных кадрах видно поврежденное транспортное средство и разрушенную остановку, при этом часть пострадавших была доставлена в больницу.